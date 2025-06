Filming Italy Sardegna Festival intervista a Fausto Leali | L’ossessione per i numeri è distruttiva per i giovani Sanremo? Non ho la frenesia di tornarci

Durante il Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto l’onore di intervistare in esclusiva Fausto Leali, leggenda della musica italiana. Con il suo fascino senza tempo e la sua umiltà, Leali ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera, l’ossessione per i numeri e il rapporto con Sanremo. Un incontro imperdibile che ci ha regalato emozioni autentiche e uno sguardo intimo sulla sua vita. Ai nostri microfoni, la voce di un'icona che continua a ispirare.

Fausto Leali è stato ospite del Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca, in programma dal 19 al 22 giugno a Santa Margherita di Pula in Sardegna. L'attore ha ricevuto un premio per la sua straordinaria carriera, i suoi successi hanno segnato intere generazioni. Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Fausto Leali. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Fausto Leali. Ai nostri microfoni, il cantante ha commentato la vicenda relativa ai sold out pompati: " Ho sentito parlare di certi sold out finti. In un certo senso, aiutano l'artista, perché magari si fanno 20 o 30 mila spettatori, che sono già tanti, ma in uno stadio vuoto sembrano pochi.