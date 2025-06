Filippo Manni ancora follia dopo l’omicidio della madre | il 21enne sorvegliato a vista

Filippo Manni, il 21enne accusato dell’omicidio della madre Teresa Sommario, si trova in uno stato di profonda fragilità psicologica. Sottoposto a trattamento psichiatrico e farmacologico, il giovane è sotto stretta sorveglianza. La sua condizione preoccupante mette in luce la complessità emotiva di questo drammatico episodio, lasciando aperte molte domande sulla gestione della salute mentale in situazioni di crisi. Ora il caso passa nelle mani della giustizia, mentre si cercano risposte e sostegno.

“Il mio assistito sta male: è in infermeria sotto trattamento psicologico e psichiatrico e anche farmacologico”. Con queste parole, l’avvocato di Filippo Manni, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la madre, la 52enne Teresa Sommario, con un colpo d’accetta, ha descritto le condizioni del giovane, sottolineando le sue difficoltà emotive e psicologiche dopo il crimine. L’arresto di Manni è stato convalidato nei giorni scorsi, e ora il procedimento penale prosegue, mentre la Procura di Lecce ha completato l’autopsia sul corpo della donna, permettendo così che i funerali si svolgessero il 22 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Filippo Manni, ancora follia dopo l’omicidio della madre: il 21enne sorvegliato a vista

In questa notizia si parla di: manni - madre - filippo - follia

Filippo Manni fermato dopo l’omicidio della madre a Racale, era tornato per la festa patronale - Un tragico episodio scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo l’omicidio della madre, Teresa Sommario, avvenuto durante la festa patronale.

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 52 anni, colpendola con un’ascia perché lo avevo rimproverato per essere entrato in casa senza salutare: per il 21enne Filippo Manni, di Racale, al termine dell’interrogatorio la pm Simona Rizzo ha Vai su Facebook

Filippo Manni uccide la mamma Teresa Sommario a colpi di accetta: «Mi aveva rimproverato e mi si è spento tutt; Non tutti i figli diventano assassini: Filippo Manni, purtroppo, sì; Racale sotto shock: Il 21enne Filippo Manni uccide la madre a colpi di accetta, poi confessa l'orrore.

Uccide la mamma con un’accetta, Filippo Manni in infermeria. L’avvocato: “Va sorvegliato a vista” - it l'avvocato di Filippo Manni, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario con un colpo d’accetta, ha spiegato: "Il ... Segnala fanpage.it

Filippo Manni uccide la mamma Teresa Sommario a colpi di accetta: «Mi aveva rimproverato e mi si è spento tutto». Chi è il killer 21enne - È stato rintracciato e fermato dai Carabinieri Filippo Manni, 21 anni, accusato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, a colpi di accetta alla testa. Scrive msn.com