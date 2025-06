Figlio di nessuno adottato a abbandonato | a 28 anni si è spenta la vita di Douglas

Una storia intensa e straziante quella di Douglas Dall'Asta, adottato e abbandonato in tenera età, che ha combattuto con tutte le sue forze per trovare un riscatto. Dopo un lungo percorso di speranza e sofferenza, la sua vita si è spezzata a soli 28 anni, lasciando un vuoto profondo. La sua vicenda ci ricorda quanto sia fragile il filo della speranza e l'importanza di non dimenticare chi combatte ogni giorno.

Una parabola di vita drammatica, un grande tentativo di riscatto, poi l'epilogo straziante. Nella notte fra domenica e lunedì è venuto a mancare Douglas Dall'Asta, di origine brasiliana. Il giovane ha scelto di dire basta, forse schiacciato dal peso di 28 anni che devono essere sembrati cento.

Mentre la politica continua a difendere unicamente il modello di "famiglia tradizionale", fuori da quei confini ideologici ci sono storie come quella di Douglas che chiedono attenzione, rispetto, riforma. Douglas si è tolto la vita a 28 anni. Era stato adottato a 9

Il suicidio di Douglas, fu adottato e 'restituito': un trauma mai superato; Douglas Dall'Asta, l'ultimo atto di una vita da 'figlio di nessuno' rifiutato dopo l'adozione. Tutti hanno fallito; Adottato e abbandonato in pochi giorni, si è suicidato il giovane autore del libro «Figlio di nessuno».

Douglas Dall'Asta, l'ultimo atto di una vita da 'figlio di nessuno' rifiutato dopo l'adozione. "Tutti hanno fallito" - Bambino lasciato a 3 anni in un orfanotrofio in Brasile, adottato a 9 da una coppia cremonese e abbandonato di nuovo pochi giorni dopo.

