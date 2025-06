Figli nati da coppie di donne | la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova

Un importante passo avanti per l’uguaglianza e i diritti civili a Genova: mercoledì 25 giugno, la sindaca Silvia Salis registrerà ufficialmente i primi riconoscimenti di figli nati da coppie di donne, rendendo concreta l’applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla doppia genitorialità. Un momento che segna una svolta storica nel riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e un messaggio di inclusione e rispetto per tutti.

Mercoledì 25 giugno 2025, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi alle ore 12,30, la sindaca Silvia Salis registrerà i primi riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne, rendendo concreta a Genova l’ultima sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto alla doppia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Figli nati da coppie di donne: la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova

In questa notizia si parla di: figli - nati - coppie - donne

D'ora in poi i bambini nati in Italia da coppie di donne grazie alla Pma fatta all'estero potranno essere subito riconosciuti da entrambe. L’articolo 8 della legge 40 è dunque incostituzionale - Oggi segna una svolta storica per le famiglie arcobaleno italiane: con la sentenza numero 68 depositata dai giudici costituzionali, l’articolo 8 della legge 40 è stato dichiarato incostituzionale, consentendo ai bambini nati da coppie di donne all’estero di essere immediatamente riconosciuti da entrambe.

? Il 22 maggio la Corte Costituzionale, con la sentenza 68/2025, ha dichiarato incostituzionale il divieto per le coppie di donne omosessuali di essere entrambe riconosciute come madri del figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita effettuata Vai su Facebook

Figli nati da coppia di donne: la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova; La sindaca Salis registra i bambini nati da coppie di donne. Il centrodestra lo impediva da 7 anni; La sentenza che tutela i figli delle coppie di donne nati con la procreazione medicalmente assistita.

Sindaca Salis: “Via libera alla registrazione di figli nati da coppie di donne” - Il cambio di rotta della nuova amministrazione. Da genova.repubblica.it

Figli nati da coppie di donne: la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova - Mercoledì 25 giugno 2025, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi alle ore 12,30, la sindaca Silvia Salis registrerà i primi riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne, rendendo ... genovatoday.it scrive