Fiesole Incognito in concerto al Teatro Romano

Preparati a vivere un’indimenticabile notte di musica con Incognito, la band culto del groove, soul e funk! Il gruppo di Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick torna a incantare il pubblico con il loro energia travolgente e hit senza tempo come “Still A Friend Of Mine” e “Deep Waters”. Lunedì 30 giugno, il Teatro Romano di Fiesole sarà il palcoscenico di questa esperienza unica nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2025. Non perdere questa occasione: i biglietti sono già disponibili!

Firenze, 24 giugno 2025 - Groove, soul, funk ed energia pura. E poi “Still A Friend Of Mine”, “Everyday”, “Deep Waters”, solo per citare alcune hit. Incognito, ovviamente. Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick e compagni saranno in concerto lunedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2025. I biglietti – posti numerati da 28,70 a 46 euro sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita)..Pionieri dell’acid jazz, in oltre quarant’anni di carriera gli Incognito hanno allargato i propri orizzonti sonori, pur restando fedeli al proprio credo musicale: un sound da ballare ma anche da ascoltare, in cui la raffinatezza del jazz incontra la sensualità del soul-funk. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, Incognito in concerto al Teatro Romano

In questa notizia si parla di: fiesole - incognito - concerto - teatro

Tre secoli in concerto al Teatro Verdi - Tre secoli in concerto al Teatro Verdi: un viaggio nel tempo attraverso le melodie di Mendelssohn, Weill e la contemporaneità di Cristian.

Gli Incognito tornano a far vibrare l’estate italiana! ?Dal 29 giugno, la leggendaria band inglese simbolo dell’acid jazz mondiale farà tappa nel nostro Paese per una serie di appuntamenti imperdibili. Un travolgente viaggio sonoro tra soul, funk, jazz e r&b, per Vai su Facebook

Fiesole, Incognito in concerto al Teatro Romano; Estate Fiesolana 2025; Incognito: Quarant’anni di Groove e Visione – La storica band dell’acid jazz arriva a Fiesole per un live imperdibile.

Fiesole, Incognito in concerto al Teatro Romano - E poi “Still A Friend Of Mine”, “Everyday”, “Deep Waters”, solo per citare alcune hit. msn.com scrive

Estate fiesolana 2025 a fiesole: musica, teatro, danza e cinema sotto il teatro romano - L’estate 2025 porta di nuovo la rassegna culturale di Fiesole, che dal 6 giugno all’11 settembre animerà le colline sopra Firenze con una serie di spettacoli all’aperto. Scrive gaeta.it