La fiducia delle imprese tedesche ha superato le aspettative a giugno, raggiungendo 88,4 punti secondo l’istituto Ifo, un segnale positivo per l’economia del paese. Le aspettative economiche sono salite a 90,7, attestandosi sopra le previsioni, mentre il giudizio sul quadro attuale si mantiene stabile. Questo trend suggerisce un clima di ottimismo e potenziale crescita, aprendo nuovi scenari per il mercato europeo e oltre.

La fiducia delle imprese tedesche sale oltre le stime a 88,4 punti in giugno, contro i precedenti 87,5 e gli 88,1 punti attesi dall'istituto Ifo. In crescita anche le aspettative economiche da 88,9 a 90,7 punti contro i 90 previsti mentre il giudizio sul quadro attuale è piuttosto stabile a 86,2 punti, al di sopra dei precedenti 86,1 punti e sotto agli 86,5 previsti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiducia delle imprese oltre stime in Germania, Ifo a 88,4 punti

