Fiducia delle imprese oltre stime in Germania Ifo a 88,4 punti

La fiducia delle imprese tedesche segna un sorprendente balzo oltre le aspettative di giugno, raggiungendo gli 88,4 punti secondo l'IFO, superando le stime e indicando un ottimismo crescente nel panorama economico. Le aspettative future migliorano, consolidando una posizione di fiducia nonostante una stabilità nel giudizio sul presente. Questo risultato potrebbe dare nuovo impulso all’economia tedesca, rafforzando la sua resilienza e il suo ruolo nell’Eurozona.

La fiducia delle imprese tedesche sale oltre le stime a 88,4 punti in giugno, contro i precedenti 87,5 e gli 88,1 punti attesi dall'istituto Ifo. In crescita anche le aspettative economiche da 88,9 a 90,7 punti contro i 90 previsti mentre il giudizio sul quadro attuale è piuttosto stabile a 86,2 punti, al di sopra dei precedenti 86,1 punti e sotto agli 86,5 previsti.

