Fiamme nel campo vicino a un distributore

Se le immagini di un incendio vicino a Grosseto hanno suscitato preoccupazione, la pronta azione dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Quattro squadre si sono impegnate per gran parte della giornata di ieri, fronteggiando un vasto rogo che minacciava il campo di grano e lo stoccaggio di idrocarburi nelle vicinanze. La colonna di fumo alta si vedeva a molti chilometri di distanza, ma grazie all’intervento tempestivo, la situazione è sotto controllo.

Sono state quattro le squadre dei vigili del fuoco impegnate per gran parte della giornata di ieri alla periferia di Grosseto, per spegnere un grosso incendio che aveva attaccato un campo di grano che si trova a San Martino, proprio a due passi da uno stoccaggio di idrocarburi. Le fiamme si sono originate nei terreni adiacenti alla centrale a biogas e l’alta colonna di fumo, prima dell’intervento dei pompieri, si vedeva a molti chilometri di distanza. Circostanza questa che aveva fatto allarmare molte persone in città che sui social avevano fatto scattare un tam tam preoccupato. L’allarme intorno alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme nel campo vicino a un distributore

