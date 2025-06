Fiamme Gialle a Bergamo lotta all’illecito e alla criminalità organizzata | scoperti 133 evasori totali in 17 mesi

La Guardia di Finanza di Bergamo si conferma protagonista nella lotta all’evasione fiscale e alla criminalità organizzata, con un bilancio impressionante: 133 evasori totali scoperti in soli 17 mesi e oltre 10.000 operazioni effettuate nel biennio 2024-2025. In occasione del 251° anniversario, il loro impegno si traduce in risultati concreti, rafforzando la sicurezza economica e sociale della nostra provincia. Un esempio di dedizione e efficacia al servizio dei cittadini.

I DATI. La Guardia di Finanza di Bergamo ha celebrato il 251° anniversario. il bilancio delle attività 2024-2025: oltre 10.000 operazioni in meno di due anni.

