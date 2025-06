Festival di Sanremo il commento pungente di Beppe Vessicchio | ' ' Risultato tribalizzato' '

Beppe Vessicchio, celebre maestro d’orchestra, non teme di lanciare commenti pungenti sulle recenti edizioni del Festival di Sanremo, evidenziando un risultato “tribalizzato” che rischia di appiattire la qualità artistica. Con la sua visione critica, il maestro sottolinea anche la ferma convinzione che questa manifestazione musicale rimarrà per sempre alla Rai, garantendo un futuro stabile e di grande richiamo. La vera domanda è: quale direzione prenderà ora?

Beppe Vessicchio commenta le ultime edizioni del Festival di Sanremo, poi si dice certo che la kermesse musicale italiana rimarrà per sempre alla Rai.

Peppe Vessicchio: “Sanremo è diventato il festival dei cantanti, non più delle canzoni” - Peppe Vessicchio, maestro d’orchestra e volto iconico di Sanremo, riflette su trent’anni di emozioni e cambiamenti.

"Un tempo si sceglievano le canzoni e poi le si abbinavano all'interprete. Oggi, il contrario" Trent'anni di Festival, centinaia di arrangiamenti, una barba diventata iconica e la bacchetta più famosa d'Italia. Peppe Vessicchio, rigorosamente con la P, ci tiene a pr

Peppe Vessicchio: «Sanremo? Non è più il Festival della Canzone italiana. Maria De Filippi è un genio ma non bisogna creare illusioni» - Lo chiarisce subito a Libero Giuseppe Vessicchio, il direttore d'orchestra che ha fatto per anni la storia del Festival di Sanremo.