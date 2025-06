Festival del Mare e del Gusto ad Aspra | cooking show degustazioni di pesce e concerto degli Swingrowers

Il Festival del Mare e del Gusto ad Aspra promette un’esperienza indimenticabile tra sapori autentici, musica coinvolgente e atmosfere suggestive sul molo ex colonia Cirincione. Il 27 giugno 2025, alle ore 19:30, lasciati conquistare dalle degustazioni di pesce fresco, dagli irresistibili cooking show e dal ritmo degli Swingrowers. Un evento imperdibile che celebra la tradizione e l’innovazione, unendo eccellenze culinarie e musica live per una serata speciale da non perdere.

Si svolgerà al molo ex colonia Cirincione di Aspra, il 27 giugno 2025, una tappa del "Festival del Mare e del Gusto". La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bagheria, prevede l'unione delle eccellenze culinarie del territorio con l'energia della musica. La serata avrà inizio alle ore 19:30.

