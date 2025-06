Festeggiare il mondo in piazza ad Acquapendente | degustazioni musica e giochi per bambini

Vivi un giorno di allegria e condivisione, dove il cuore pulsante di Acquapendente si trasforma in un palcoscenico di cultura, sapori e divertimento. Giovedì 26 giugno, la piazza del Rigombo diventerà il luogo ideale per degustazioni, musica e giochi per bambini, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare e celebrare il mondo che ci unisce. Non perdere questa festa speciale: un’opportunità di riscoprire l’importanza della comunità e della diversità , lasciandoti coinvolgere dall’energia dell’evento.

Giovedì 26 giugno, ad Acquapendente, nella piazza del Rigombo (o dei Mascheroni), Arci solidarietĂ Viterbo srl Impresa sociale e la Pro loco, con il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale, organizza un evento dal titolo "Il mondo in piazza". L'iniziativa è rivolta a tutta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Festeggiare il mondo in piazza ad Acquapendente: degustazioni, musica e giochi per bambini

In questa notizia si parla di: piazza - mondo - acquapendente - festeggiare

Piazza di Siena, tutto pronto per la 92esima edizione, in gara i migliori cavalieri al mondo - Piazza di Siena si prepara a ospitare la 92esima edizione del prestigioso concorso ippico, dal 21 al 25 maggio presso Villa Borghese.

Festeggiare il mondo in piazza ad Acquapendente: degustazioni, musica e giochi per bambini; Il mondo in piazza a Acquapendente; Il borgo del Lazio che si riempie di fiori a maggio.

Il mondo Repubblica in piazza. 50 anni insieme da festeggiare tutto l’anno, in tutta Italia - Una kermesse con più di ottanta appuntamenti tra dibattiti, interviste, reading, spettacoli e concerti ... Scrive repubblica.it