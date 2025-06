Festeggiamenti di San Giovanni a Torino il Farò cade dalla parte sbagliata | Mix di fortuna e sfortuna

I festeggiamenti di San Giovanni a Torino sono sempre un momento di grande emozione e tradizione, ma quest'anno il destino ha giocato un ruolo imprevedibile. Il toro in cima al Farò, simbolo di fortuna, non è caduto nella direzione prevista, lasciando intendere che potrebbe non essere un anno di prosperità. Un mix di fortuna e sfortuna che rende ancora più affascinanti questi antichi rituali, lasciando tutti con la curiosità di scoprire cosa riserverà il futuro…

Secondo la tradizione, quello che verrà potrebbe non essere un anno di prosperità. Ieri sera, lunedì 23 giugno 2025, infatti, il toro in cima al Farò di San Giovanni in piazza Castello non è caduto in direzione di Porta Nuova, come dovrebbe succedere in caso di un periodo di benessere in arrivo.