Festeggia la luna di miele ma muore colpito da un fulmine | la triste storia dello sposino Jake Rosencranz

Una gioiosa luna di miele si è trasformata in tragedia per Jake Rosencranz, il giovane sposo di 29 anni che, durante un romantico viaggio a New Smyrna Beach, è stato colpito da un fulmine e ha perso la vita. Un dramma inatteso che scuote il cuore di chi credeva in un inizio felice. La storia di Jake ci ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile e fragile...

Doveva essere un viaggio romantico e pieno di felicità. La luna di miele dei sogni però per il 29enne Jake Rosencranz è stata fatale. Venerdì 20 giugno lo sposino si trovava a New Smyrna Beach, in Florida, quando è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua. La notizia è stata riportata dalla testata WESH e il Daytona Beach News-Journal, citando i funzionari della Volusia County Beach Safety. Il testimone Patrick Eichstaedt ha dichiarato a WSVN che l’incidente, avvenuto poco prima delle 12:30 ora locale, è stato “piuttosto terrificante”. Un’infermiera nelle vicinanze è stata la prima a iniziare la rianimazione cardiopolmonare, mentre un bagnino, che si trovava a oltre 90 metri di distanza, ha chiamato l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festeggia la luna di miele, ma muore colpito da un fulmine: la triste storia dello sposino Jake Rosencranz

