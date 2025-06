Festa di San Pietro e Paolo a Cetara | Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi

La festa di San Pietro e Paolo a Cetara si apre a un'esperienza unica, grazie alle corse straordinarie di Travelmar che permetteranno di arrivare facilmente ai fuochi pirotecnici senza stress e ingorghi. Il 29 giugno, preparatevi a vivere un momento magico tra tradizione e spettacolo, ammirando lo splendido sfoggio di luci sul mare. Un’occasione imperdibile per celebrare questa tradizione con comodità e stile.

La festa di San Pietro e Paolo si avvicina e Travelmar annuncia i collegamenti via mare che consentiranno ai partecipanti di godere dei fuochi artificiali di Cetara senza restare bloccati per ore nel traffico. Il 29 giugno, dunque, disposte corse straordinarie, nonchè la possibilitĂ di ammirare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi

In questa notizia si parla di: festa - pietro - paolo - cetara

Centri Commerciali aperti a Roma il 29 Giugno 2025: guida per la festa dei Santi Pietro e Paolo - festivitĂ importante per Roma, molti centri commerciali potrebbero adottare orari ridotti o chiudere temporaneamente.

Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi; Cetara, festeggiamenti San Pietro e Paolo: il dispositivo; Cetara: migliaia di persone per la festa di San Pietro. Ha funzionato il piano sicurezza (VIDEO).

Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi - La festa di San Pietro e Paolo si avvicina e Travelmar annuncia i collegamenti via mare che consentiranno ai partecipanti di godere dei fuochi artificiali di Cetara senza restare bloccati per ore nel ... Come scrive salernotoday.it

Favria, la festa di San Pietro unisce fede e comunità - Dal 27 giugno al 1° luglio 2025, la tradizionale Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo riempie vie, pia ... Riporta giornalelavoce.it