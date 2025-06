Festa dello Sport a Viagrande

colori, entusiasmo e tanta energia! La Festa dello Sport di Viagrande promette una giornata ricca di emozioni, scoperta e protagonismo, perfetta per grandi e piccini desiderosi di avvicinarsi al mondo dello sport. Un’occasione unica per condividere passioni, fare nuove amicizie e vivere un momento di pura allegria tra movimento e divertimento. Non mancate!

Domenica 29 giugno, a partire dalle ore 10.00, appuntamento alla Villa Comunale di Viagrande con la 'Festa dello Sport'. Tutte le associazioni sportive avranno la possibilità di illustrare la loro attività e soprattutto i partecipanti potranno provare il loro sport preferito e divertirsi tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa dello Sport a Viagrande

