Ferrovie uno spot che attraversa l’intero Paese

Attraversa l’Italia, un paese ricco di storia e di emozioni, con il nuovo spot delle Ferrovie dello Stato. Dalla maestosa Piazza San Pietro, si dipana un racconto che celebra il nostro territorio e la nostra identità, attraverso il simbolo del ferro che unisce ogni angolo del paese. È il ferro dei binari, dei ponti, delle gallerie, delle stazioni e dei treni che ogni giorno…

Lo scenario è quello delle grandi occasioni: la centralissima Piazza San Pietro. Sul grande schermo scorrono le immagini del nuovo spot istituzionale delle Ferrovie dello Stato, tassello di una campagna di comunicazione dal titolo emblematico: "L’emozione di essere italiani", con un messaggio chiaro e deciso: quello del ferro che corre, collega, resiste. È il ferro dei binari, dei ponti, delle gallerie, delle stazioni e dei treni che ogni giorno attraversano il Paese. Ma è anche quello che prende forma nel lavoro quotidiano di chi fa muovere l’Italia: le persone di un Gruppo impegnato in un Piano Strategico che, tra il 2025 e il 2029, garantirà investimenti per 100 miliardi di euro, di cui solo il 13% finanziati con fondi PNRR. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrovie, uno spot che attraversa l’intero Paese

In questa notizia si parla di: ferrovie - spot - paese - attraversa

Cesano Maderno, 14enne attraversa i binari e muore: aveva le cuffie - Un tragico incidente è avvenuto a Cesano Maderno, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita attraversando i binari nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero chiuse.

Ferrovie, uno spot che attraversa l’intero Paese; ''Italo is magic'': da domenica 10 aprile in tv i nuovi spot di Italo; Il treno ''dei desideri'' per Cortina: dal Roma-Calalzo (visti i costi qual è il target?) al Freccia Rossa versione spot, si stava meglio negli anni '50.

Ferrovie, uno spot che attraversa l’intero Paese - Lo scenario è quello delle grandi occasioni: la centralissima Piazza San Pietro. Scrive quotidiano.net

VIDEO | “Siamo un popolo di ferro”: il nuovo spot di Ferrovie dello Stato - Si intitola 'L'emozione di essere italiani': "Un omaggio al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini del Gruppo FS" ... Da msn.com