Ieri sera, in pieno centro a Milano, un centinaio di persone si è radunato davanti al Consolato USA per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente. Con cori e striscioni, hanno esposto la loro voce contro le tensioni e i bombardamenti, sottolineando il rischio per il mondo intero. Questo momento di protesta, promosso dal coordinamento “Disarmiamoli”, dimostra quanto sia importante unirsi per promuovere pace e dialogo in un’area così delicata.

Un centinaio di persone si è radunato ieri sera ai piedi della sede del Consolato Usa in via Turati, in pieno centro, per urlare "Fermiamo la guerra in Medio Oriente – Usa e Israele pericolo per il mondo". Questo il presidio promosso dal coordinamento “Disarmiamoli“ a poche ore dal bombardamento Usa sui siti nucleari iraniani. Tra i partecipanti, il collettivo Cambiare rotta, Associazione dei palestinesi in Italia, vari gruppi ProPal, Usb, Opposizione studentesca d’Alternativa. Una mobilitazione che si prefigge lo scopo di dare una "risposta decisa nelle piazze", per dire "no all’aggressione israeliana-americana che ci porta verso la guerra totale, no al coinvolgimento della Nato e all’uso delle basi in Italia e no a ogni ipotesi di riarmo ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Fermiamo la guerra", folla al Consolato Usa

