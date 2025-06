Fermati con cosmetici e prodotti rubati | due giovani nei guai a Maranello

Due giovani sono finiti nei guai a Maranello dopo essere stati scoperti con cosmetici e prodotti rubati. I Carabinieri, durante un controllo di routine, hanno individuato un’auto sospetta che celava una merce di provenienza illecita. Un episodio che mette in luce l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Maranello, durante un servizio di perlustrazione, hanno individuato un'autovettura sospetta parcheggiata nell'area di sosta di un supermercato. Il veicolo, già segnalato dalla Centrale Operativa della Compagnia di Sassuolo per essere stato.

