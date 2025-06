Ferito a un fianco in una sparatoria nel Bergamasco raggiunge la strada e chiede aiuto | grave un 41enne

In un pomeriggio di paura ad Albano Sant'Alessandro, un uomo di 41 anni ferito da un colpo d'arma da fuoco ha dimostrato coraggio e determinazione, raggiungendo la strada per chiedere aiuto. La sua fuga e il suo gesto potrebbero essere fondamentali per fare luce sull'agguato che lo ha colpito. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che scuote la Bergamasca.

Un 41enne ferito da un colpo d'arma da fuoco è riuscito a raggiungere la strada e a fermare un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. È accaduto nel pomeriggio del 23 giugno ad Albano Sant'Alessandro (Bergamo). L'uomo, ora in ospedale, sarebbe rimasto vittima di un agguato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

