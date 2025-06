Ferito a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano fermato il presunto sicario

Una notte di tensione nel cuore del Napoletano: un uomo sospettato di essere lo sicario che ha ferito un 47enne è stato prontamente fermato dalla Polizia di Stato. L'episodio, avvenuto in via Marconi, ha scosso la tranquilla comunità locale, ma grazie all'intervento rapido delle forze dell'ordine, si è potuto ricostruire quanto accaduto e mettere un punto sulla vicenda. La vicenda dimostra ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato di ha fermato un uomo ritenuto dagli investigatori del commissariato di Acerra e dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel ferimento di un 47enne, con piccoli precedenti, avvenuto la scorsa notte nel popoloso centro del Napoletano. L'uomo, secondo il racconto fornito ai poliziotti, si trovata in via Marconi, poco prima della mezzanotte, quando una persona si è avvicinata per sparargli contro alcuni colpi d'arma da fuoco. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato prima soccorso nella casa di cura di Villa dei Fiori, ad Acerra e poi trasferito all'ospedale Cardarelli.