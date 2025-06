Femminicidio di Riese la Procura chiede 28 anni per Bujar Fandaj

Un tragico esempio di violenza che ha scosso una comunità intera: la procura di Riese chiede 28 anni di carcere per Bujar Fandaj, accusato di femminicidio e revenge porn. Una richiesta che sottolinea la gravità di un caso che mette ancora una volta in luce l’urgenza di contrastare la violenza di genere, affinché giustizia possa essere fatta e si possa prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Ventotto anni di carcere di cui un anno e sei mesi per il solo reato di revenge porn. E' questa la richiesta di condanna formalizzata oggi 24 giugno dal pubblico ministero Michele Permunian, il magistrato che ha condotto le indagini sull'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Femminicidio di Riese, la Procura chiede 28 anni per Bujar Fandaj

