Femminicidio di Martina Carbonaro | nuovi accertamenti sul sasso utilizzato da Tucci

Le indagini sul tragico femminicidio di Martina Carbonaro si intensificano: nuovi accertamenti sono stati disposti sul sasso usato da Tucci, il 18enne reo confesso. La Procura di Napoli Nord lavora senza sosta per fare luce su questa drammatica vicenda, cercando di ricostruire ogni dettaglio e garantire giustizia. L’attenzione resta alta, mentre si prosegue con le analisi cruciali che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Proseguono le indagini sul brutale omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 18 anni, reo confesso. La Procura di Napoli Nord, che coordina l’inchiesta, ha disposto nuovi accertamenti su alcuni dei reperti chiave della scena del crimine. Al . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Femminicidio di Martina Carbonaro: nuovi accertamenti sul sasso utilizzato da Tucci

