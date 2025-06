Fegato grasso | colpisce 1 italiano su 4 Un nuova dieta settimanale e già pronta migliora la salute del fegato in modo efficace ma anche gustoso Ecco cosa mangiare

Se il fegato si appesantisce, i rischi per la salute aumentano, ma una nuova dieta settimanale è pronta a fare la differenza. Gustosa ed efficace, questa alimentazione aiuta a migliorare la salute del fegato, aiutandolo a svolgere al meglio le sue funzioni cruciali. Scopri cosa mangiare per prendersi cura di sé e vivere più leggero, perché il benessere parte proprio da qui.

L ui sì che è davvero multitasking. Il fegato filtra tutto (o almeno ci prova), metabolizza (tanto di quello che mangiamo, ma poco di quello che beviamo). In più, quest’organo smaltisce tossine e regola il colesterolo. Ma anche lui ha un limite. Quando viene sovraccaricato da un’alimentazione sbilanciata e da uno stile di vita sedentario, può andare in sofferenza. Il risultato? La steatosi epatica non alcolica, nota ai più come fegato grasso. O meglio molto nota, visto che interessa 1 italiano su quattro. Bere caffè fa bene al fegato: uno studio svela gli effetti positivi contro le malattie epatiche X Non è un problema “da alcolisti”. 🔗 Leggi su Iodonna.it