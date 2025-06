Fedriga c' è chi vuole eliminare l' avversario per legge

Fedriga torna a parlare del terzo mandato e della sfida democratica, sottolineando come la vera vittoria risieda nel confronto aperto e onesto con gli avversari. Mentre alcuni sembrano voler eliminare gli ostacoli per legge, lui preferisce confrontarsi direttamente con i cittadini e guadagnare il consenso meritatamente. La maggioranza seguirĂ il suo percorso, ma Fedriga invita alla trasparenza e al rispetto delle regole per un dibattito autentico.

"Se c'è qualcuno che vuole vincere facendo fuori l'avversario e dicendo che non si può candidare è legittimo. Io vorrei vincere in realtĂ confrontandomi con l'avversario e magari essere scelto dai cittadini e non invece eliminare l'avversario per legge". Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, torna a parlare del terzo mandato e aggiunge: "La maggioranza farĂ il suo percorso e ognuno si prenderĂ le sue responsabilitĂ ". "Ho parlato tanto di terzo mandato, oltretutto me ne occupo in qualitĂ di presidente della Conferenza delle Regioni.

