Il mercato estivo della ASD Terranuova Traiana si anima con un colpo di grande rilievo: Federico Ficini, giovane promessa e talento emergente del calcio italiano, si unisce alla squadra in prestito per la stagione 2025-2026. Nato nel 2003 a Empoli, il difensore centrale rappresenta un investimento strategico per rafforzare la linea difensiva e puntare in alto. La sua presenza promette di essere un elemento chiave nel cammino della squadra biancorossa, guidata da mister Marco Becattini, verso nuovi traguardi.

Arezzo, 24 giugno 2025 – La ASD Terranuova Traiana apre il mercato estivo con un innesto di spessore: ufficiale l'arrivo in prestito del difensore centrale Federico Ficini per la stagione 2025-2026. Classe 2003, originario di Empoli, Ficini è considerato uno dei profili piĂą promettenti della categoria, e andrĂ a rafforzare il reparto arretrato della squadra biancorossa guidata da mister Marco Becattini, attesa al suo terzo campionato in Serie D, il secondo consecutivo. Cresciuto nei settori giovanili di Ponzano e Scandicci, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2020, Ficini ha collezionato finora 124 presenze in Serie D, condite da 2 gol e 2 assist, senza mai subire espulsioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Federico Ficini al Terranuova Traiana

Colpo di mercato in casa Terranuova Traiana: il club biancorosso si assicura, con la formula del prestito per la stagione 2025-2026, il difensore centrale Federico Ficini, classe 2003, uno dei profili piĂą interessanti della Serie D.

