Fed Powell | Trump? Faccio la cosa giusta e sopporto le conseguenze

In un mondo finanziario in costante evoluzione, le parole di Jerome Powell risuonano con fermezza: la Federal Reserve si concentra unicamente sul benessere economico degli americani, anche a costo di affrontare conseguenze impreviste. La sua dichiarazione illumina come la determinazione possa guidare decisioni difficili, mettendo al centro il futuro del Paese. Ma quale sarà l’impatto di queste scelte sulla nostra economia? Solo il tempo potrà dirlo.

Roma, 24 giu. (askanews) – Alla Federal Reserve e in particolare quale suo presidente “siamo focalizzati sull’unica cosa che vogliamo assicurare: una buona economia a beneficio degli americani. Tutto qua. Qualunque altra cosa è una distrazione. Ci focalizziamo sempre su questo. Tutto quello che facciamo è perchĂ© lo riteniamo la cosa giusta da fare e ne sopportiamo le conseguenze”. Così il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nel corso di una audizione al congresso Usa, ha risposto a una domanda sulle continue aspre critiche giunte dal presidente Usa Donald Trump nei suoi riguardi. “Facciamo quello che riteniamo necessario, quando lo riteniamo necessario, senza entrare in considerazioni di natura politica”, ha detto il capo della Fed. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

