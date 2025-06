FdI inchioda Giuseppe Conte | La vostra è retorica pacifinta

Fdi inchioda Giuseppe Conte: la sua retorica pacifinta non convince più. Durante un intervento alla Camera, l'ex premier ha rivendicato le sue scelte sui rapporti con la Cina, ma le sue parole sono state immediatamente contraddette dall’attacco di Fratelli d’Italia. È il momento di chiarire una volta per tutte dove si colloca la verità, perché la politica richiede coerenza e trasparenza, non illusioni. La questione è tutta da approfondire.

Sui social gira il video di un intervento di Giuseppe Conte ieri, lunedì 23 giugno, alla Camera. " Ho guardato Trump negli occhi - ha detto l'ex avvocato del popolo - e gli ho detto: 'Prima devo sottoscrivere un accordo con la Cina perché i nostri imprenditori sono in difficoltà e hanno bisogno di nuovi mercati'" Così il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha ricordato all'ex premier il suo attivismo militare del suo governo. "Una piccola precisazione - ha detto -. Quando abbiamo sentito il presidente Conte parlare del fatto che lui guardava negli occhi Trump e che gli aveva detto che lui voleva fare accordi con la Cina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI inchioda Giuseppe Conte: "La vostra è retorica pacifinta"

