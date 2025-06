Faticanti lascia la Juventus Next Gen dopo una stagione più che positiva | il percorso del centrocampista che sembrava pronto per spiccare il volo

Dopo una stagione ricca di emozioni e progressi, Giacomo Faticanti lascia la Juventus Next Gen, segnando la fine di un percorso promettente che aveva acceso le speranze dei tifosi. Il talento classe 2004, recentemente oggetto di grande attenzione, non sarà riscattato e tornerà al Lecce. Ma quale sarà il futuro di questo centrocampista brillante? Scopriamolo insieme.

Faticanti lascia la Juventus Next Gen: il centrocampista non sarà riscattato e tornerà al Lecce. Il recap. Si chiude, almeno per il momento, l’avventura in bianconero di Giacomo Faticanti. Il centrocampista classe 2004, come appreso da , non è stato riscattato dalla Juventus Next Gen e farà ritorno a Lecce. Ma ripercorriamo la stagione del centrocampista che i tifosi avrebbero voluto ancora vedere in bianconero. Giacomo Faticanti ha vissuto una stagione in crescita continua, diventando una pedina centrale nel centrocampo bianconero. La sua capacità di intercettare il gioco, comandare i ritmi e smistare palloni ha spesso fatto la differenza, guadagnandosi spesso anche i complimenti di mister Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Faticanti lascia la Juventus Next Gen dopo una stagione più che positiva: il percorso del centrocampista che sembrava pronto per spiccare il volo

