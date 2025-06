Fantacampionato Mondiale per Club la flop 11 della 2ª giornata

Da Raul Asencio a Ganso: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel secondo turno della nuova competizione Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale per Club, la flop 11 della 2ª giornata

In questa notizia si parla di: fantacampionato - mondiale - club - flop

Fantacampionato Mondiale per Club, Al Ahly-Inter Miami: i 3 top e i 3 flop - Il primo atto del fantacampionato mondiale per club ha regalato emozioni e sorprese al Ahly e Inter Miami.

MARC MARQUEZ: "IL NONO TITOLO MONDIALE? LA SFIDA PIÙ GRANDE L'HO GIÀ VINTA" "Siamo in ottima forma dopo Aragon, i test sono andati bene. È il GP di casa per Ducati, Pecco Bagnaia, inoltre, ha vinto negli ultimi tre anni. Quindi ci aspettiamo un Vai su Facebook

Fantacampionato Mondiale per Club, la flop 11 della 2ª giornata; Atletico Madrid-Botafogo, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Seattle Sounders-Psg, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale.

Fantacampionato Mondiale per Club, la flop 11 della 2ª giornata - Da Raul Asencio a Ganso: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel secondo turno della nuova competizione Fifa ... Secondo gazzetta.it

Real Madrid-Pachuca, i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per club - Contro il Pachuca, la squadra di Xabi Alonso è rimasta in dieci quasi subito per una trattenuta di Raul Asencio su Rondo ... Come scrive gazzetta.it