Fano giornata da bollino nero in spiaggia Malori fulminanti morti due uomini | inutili i soccorsi

Fano si trascina sotto il sole torrido di una giornata da bollino nero, segnando un triste primato con due vite spezzate da malori improvvisi. Nonostante gli sforzi dei soccorsi, il destino ha avuto l'ultima parola, lasciando la comunità sgomenta e riflettendo sull’importanza della prevenzione e della vigilanza in spiaggia. Un triste avvertimento che ci invita a non sottovalutare mai i segnali del nostro corpo e a prendersi cura della propria salute.

FANO Giornata da bollino nero sulle spiagge locali. Due uomini, entrambi fanesi, sono deceduti a poche ore di distanza l?uno dall?altro, entrambi a causa di malori improvvisi. Nonostante. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fano, giornata da bollino nero in spiaggia. Malori fulminanti, morti due uomini: inutili i soccorsi

