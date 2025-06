Fanno strage di cani Attenzione se ne vedete in casa pericolose anche per l’uomo | casi in aumento

Attenzione proprietari di animali e amanti degli ambienti domestici: un nuovo nemico si fa strada nel nostro territorio, portato da ratti e lumache. Si tratta dell’Angiostrongylus cantonensis, conosciuto come il “lumaca killer”, potenzialmente letale anche per l’uomo e i nostri amici a quattro zampe. Con i casi in aumento, è fondamentale essere informati sui rischi e adottare precauzioni per tutelare la salute di tutti.

Un verme potenzialmente letale, trasportato da ratti e lumache, sta spaventando le autorità sanitarie e i veterinari. Il suo nome scientifico è Angiostrongylus cantonensis, ma è noto anche come “verme polmonare del ratto” o, più di recente, come “lumaca killer”. È responsabile di una forma rara e grave di infezione cerebrale. I casi si stanno moltiplicando e le conseguenze possono essere devastanti, soprattutto per cani e soggetti vulnerabili. Il parassita, una volta ingerito accidentalmente tramite verdura contaminata o contatto con lumache infette, può raggiungere il cervello, scatenando una violenta reazione immunitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Fanno strage di cani”. Attenzione se ne vedete in casa, pericolose anche per l’uomo: casi in aumento

