Fanno strage di cani Attenzione se le vedete in casa | pericolose anche per l’uomo

in crescita nelle case e nelle aree urbane, può rappresentare un grave pericolo sia per i cani che per l’uomo. La sua presenza silenziosa e insidiosa richiede attenzione e azioni preventive tempestive, perché la salute dei nostri amici a quattro zampe e delle nostre famiglie potrebbe essere seriamente compromessa. È fondamentale conoscere i rischi e adottare comportamenti corretti per proteggere tutti noi da questa minaccia invisibile.

Immagina una minaccia invisibile, trasportata dalla natura stessa, che si insinua silenziosamente nelle nostre vite. Questo non è l’inizio di un thriller, ma una realtà che sta preoccupando seriamente l’Australia e, potenzialmente, oltre. Il protagonista di questa storia è un verme, il cui nome potrebbe sembrare più adatto a un film di fantascienza: Angiostrongylus cantonensis, noto anche come “verme polmonare del ratto”. Questo parassita, visto come un nemico invisibile, si fa strada tra noi tramite ratti e lumache, creature comuni che ora nascondono un pericolo maggiore. Le autorità sanitarie sono in allerta: i casi di infezione stanno aumentando, specialmente tra i cani, ma anche gli esseri umani non possono dormire sonni tranquilli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: fanno - strage - cani - attenzione

“Fanno strage di cani”. Attenzione se ne vedete in casa, pericolose anche per l’uomo: casi in aumento - Attenzione proprietari di animali e amanti degli ambienti domestici: un nuovo nemico si fa strada nel nostro territorio, portato da ratti e lumache.

Ieri sera, mercoledì 28 maggio, al Teatro Verdi c’è stata una serata dedicata al quarantennale della strage dell’Heysel. Una serata di tragedia, di lutti, di dolore… e di responsabilità. Riportiamo le parole del nostro concittadino Lino Rossi, un sopravvissuto del f - facebook.com Vai su Facebook

Allarme lumache killer: “Fanno strage di cani ma rischio anche per l’uomo”; Lumache killer, scatta l’allarme in Australia: fanno strage di cani ma rischio anche per l’uomo; Lumache killer, è allarme: «Fanno strage di cani ma anche l’uomo è a rischio».

Lumache killer, è allarme: «Fanno strage di cani ma anche l’uomo è a rischio» - Le lumache killer non risparmiano nemmeno i cani e ora fanno temere anche per la salute dell’uomo. Secondo msn.com

Allarme lumache killer: “Fanno strage di cani ma rischio anche per l’uomo” - Si tratta di un verme parassita trasmesso da ratti, lumache e chiocciole, l'Angiostrongylus cantonensis, questo il nome scientifico. Segnala msn.com