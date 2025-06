Fan in delirio per Can Yaman a Riccione Il divo sarà Sandokan | Un sogno dopo 5 anni

Riccione si è trasformata in un palcoscenico di emozioni, dove fan appassionate hanno vissuto un sogno ad occhi aperti. Can Yaman, il divo amatissimo e protagonista del nuovo Sandokan, ha acceso l’entusiasmo di centinaia di persone, che da cinque anni aspettavano questo momento. La folla in delirio, tra sguardi ammirati e applausi, ha reso questa giornata indimenticabile, dimostrando ancora una volta il potere magnetico di un vero idolo.

Rimini, 24 giugno 2025 – Sogno di inizio estate oggi a Riccione, dove centinaia di fan, incuranti della colonnina del mercurio salita oltre i 30 gradi, fin dal primo pomeriggio si sono assiepati lungo il red carpet dell’Italian Global Series Festival in attesa di attori e registi. La temperatura si è impennata all’arrivo di Can Yaman, protagonista del nuovo Sandokan giunto a Riccione con la sua fiamma, Sara Bluma. Vestito di scuro, camicia a fantasia, collanine al collo e sguardo magnetico, ha mandato in visibilio il pubblico femminile che l’ha accolto con un urlo collettivo: "Caannn", impugnando i cellulari nel tentativo di immortalare il loro divo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fan in delirio per Can Yaman a Riccione. Il divo sarà Sandokan: “Un sogno dopo 5 anni”

In questa notizia si parla di: riccione - yaman - sandokan - delirio

Can Yaman: “I miei fan mi seguono ovunque. Con Sandokan spero di conquistare gli Stati Uniti e i Paesi del Nord” - Can Yaman, uno dei volti più amati della televisione, è tornato a far parlare di sé come protagonista della serie

Can Yaman, prove da Sandokan in Riviera: le fan impazziscono; Can Yaman il momento è vicino per incontrarlo e quando me te lo aspetti arriva Sandokan; L’estate comincia con Can Yaman: magia e folla in delirio a Rimini 2025.

Sandokan, il primo trailer della serie con Can Yaman - Presentata oggi all’Italian Global Series Festival di Riccione Sandokan la serie evento internazionale con protagonista Can Yaman. Secondo cinefilos.it

Torna "Sandokan" con Can Yaman: le prime immagini della nuova serie - E' stato finalmente svelato il trailer del nuovo "Sandokan", la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista l'attore turco Can Yaman. Segnala msn.com