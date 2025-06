Faccia a faccia Meloni-Trump | ecco cosa si sono detti

Faccia a faccia tra Meloni e Trump all'Aja: un incontro atteso che ha acceso i riflettori su temi cruciali per il futuro globale. Durante la cena ufficiale organizzata dal re e dalla regina dei Paesi Bassi, i due leader hanno affrontato questioni strategiche e alleanze internazionali, preparando il terreno al vertice NATO di domani. Ma cosa si sono effettivamente detti? Ecco tutti i dettagli sul loro dialogo che potrebbe influenzare gli equilibri mondiali.

