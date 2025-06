Fabri Fibra non è il nostro Eminem è anche meglio

Fabri Fibra, con il suo nuovo album "Mentre Los Angeles brucia", conquista ancora una volta il pubblico e la critica. Dopo tre anni dal successo di "Caos", l'artista dimostra di essere più che mai al passo con i tempi, mescolando stile e innovazione. Questa nuova uscita non solo conferma il suo status di veterano, ma anche di vero e proprio maestro per le nuove generazioni di rapper, destinato a lasciare un segno indelebile nella scena musicale italiana. Dicono...

Ora che è uscito Mentre Los Angeles brucia di Fabri Fibra, suo undicesimo album in studio, a tre anni dal precedente Caos e trainato dal singolo Che gusto c'è con Tredici Pietro, di cui si parlerà tanto almeno per l'estate, tanti rapper della nuova generazione lo incensano come maestro.

