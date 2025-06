Fabri Fibra | Non è che non farò mai figli ma vedo solo rapper che li esibiscono come un disco

Fabri Fibra torna a far discutere con il suo nuovo album, un mix di sonorità e temi profondi. Durante una recente intervista radiofonica, il rapper ha condiviso riflessioni sulla paternità, collegandosi al brano "Figlio" e alla sua visione della vita. Un dialogo sincero e provocatorio che ci invita a riflettere sul ruolo dell’artista e sui valori autentici dietro le luci del palco. Continua a leggere per scoprire cosa ha rivelato Fibra su questa importante tematica.

Fabri Fibra, ospite di una trasmissione radiofonica, ha raccontato il suo nuovo disco e ha affrontato il tema della paternità, argomento legato al brano "Figlio", presente nel suo ultimo album. 🔗 Leggi su Fanpage.it

