Fa un incidente a un incrocio e perde il risarcimento per il segnale di stop la decisione del Tar

Un incidente all'incrocio con segnale di stop può sembrare una semplice svista, ma le recenti sentenze del TAR Campania ci ricordano quanto siano fondamentali il rispetto delle regole e la corretta interpretazione delle norme. La decisione dell'Ottava sezione, presieduta da Paolo Corciulo, evidenzia come un comportamento scorretto possa compromettere il diritto al risarcimento, sottolineando l'importanza di conoscere bene le dinamiche legali che regolano il nostro vivere quotidiano. La giustizia, infatti, è spesso più vicina di quanto si pensi.

L'ottava sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Paolo Corciulo, si è pronunciata sul ricorso proposto da Francesco R., residente a Maddaloni contro l'ente comunale per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti con la quale il.

