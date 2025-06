F1 – Il Film | recensione dell’adrenalinico film di Joseph Kosinski con Brad Pitt

Pronti a vivere un’esperienza adrenalinica senza precedenti? “F1 – Il film”, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, vi catapulterà nel cuore delle corse più mozzafiato. Tra velocità, tensione e scoperte sorprendenti, preparatevi a farvi scompigliare i capelli da un racconto che vi lascerà senza fiato. Allacciate le cinture, perché il motore sta per partire!

Allacciate le cinture e preparatevi a farvi scompigliare i capelli da F1 – Il film, l'ultimo film diretto da Joseph Kosinski. F1 – Il film, con protagonisti Brad Pitt, Javier Bardem e Damson Idris, uscirà nei cinema italiani il 25 giugno distribuito da Warner Bros Entertainment Italia. Conosciuto come " la più grande promessa mai realizzata ", Sonny Hayes ( Brad Pitt ) è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni '90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent'anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes ( Javier Bardem ), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire.