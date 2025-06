F1 – Il film | la recensione del film con Brad Pitt

F1 – Il film, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt, cattura l’adrenalina e la passione del mondo delle corse come nessun altro. Un lungometraggio che, tra motori rombanti e tensione alle stelle, rende omaggio alla velocità e all’innovazione di uno sport adrenalinico e affascinante. Ma quanto riesce a stupire anche chi non è un fan sfegatato? Scopriamolo insieme.

Difficile non ricorrere a metafore legate al mondo dell’automobilismo nel parlare di F1 – Il film, il nuovo lungometraggio diretto da Joseph Kosinski ( Top Gun: Maverick ) e con protagonista Brad Pitt. Probabilmente sarebbe anche insensato non farlo, essendo questo un titolo che più di tanti altri legati a questo sport si cala pienamente in questo contesto per restituirne un ritratto quanto più realistico possibile. Tra automobili, loghi, personalità di questo sport e riprese effettuate durante reali Gran Premi, il film è infatti una gioia visiva per gli amanti di questo sport, ma non solo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

F1 - Il film, recensione: Brad Pitt e la poesia dell'adrenalina (che vi lascerà incollati alla poltrona) - Se siete appassionati di adrenalina, storie di resistenza e emozioni intense, non potete perdervi "F1", il film che vi terrà incollati alla poltrona dal 25 giugno.

