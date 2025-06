F1 – Il Film con Brad Pitt – ci sono scene post credit alla fine?

F1 – The Movie con Brad Pitt sta catturando l’attenzione di appassionati e curiosi, diventando senza dubbio uno dei titoli più attesi dell’anno. La presenza stellare dell’attore ha certamente acceso i riflettori, ma ciò che rende davvero interessante questo film sono anche le scene post credit, lasciando gli spettatori in attesa di ulteriori sorprese. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante corsa sul grande schermo.

Si tratta senza dubbio alcuno di uno dei film più attesi dell'anno e l'attenzione che F1 – The Movie sta ricevendo sui social ne è una fulgida dimostrazione. Quanto di questa fervente attesa sia stata viziata dalla luccicante presenza di Brad Pitt non è dato saperlo, ma di certo non è la prima volta che Hollywood si serve dell'aura di una star per rendere accattivante e vendibile una pellicola con un'ambientazione rischiosa come quella dell'automobilismo. In tal senso risulta piuttosto azzeccata l'idea di affidare il progetto alla sapiente macchina da presa di Joseph Kosinski, già meritevole di aver gestito su schermo star del calibro di Tom Cruise nei panni di Maverick o Jeff Bridges in quello splendido e tanto discusso sequel di Tron.

