Prepararsi a vivere un’esperienza unica nel mondo della Formula 1: “F1 - The Movie” si avvicina, portando sul grande schermo star di Hollywood come Brad Pitt, Kerry Condon e Damson Idris. Durante le riprese, accanto ai veri Gran Premi, sono emerse storie incredibili e retroscena emozionanti che li hanno visti coinvolti, compreso un episodio speciale con Carlos Sainz. Scopriamo insieme cosa rende questo film imperdibile per tutti gli appassionati di motori e cinema.

Brad Pitt, Kerry Condon e Damson Idris, protagonisti di “F1 - The Movie” in uscita il 26 giugno nelle sale italiane, hanno raccontato alcuni retroscena delle riprese fatte durante i veri Gran Premi di Formula1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1 il film, Brad Pitt e il retroscena con Carlos Sainz: "Ce lo siamo trovati accanto e..."

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Un team principal ha rivelato un retroscena inedito che riguarda il film atteso ormai da tutti #F1 Vai su X

Brad Pitt protagonista di "F1": “Un'esperienza straordinaria” - L'attore premio Oscar racconta la sua esperienza nel film F1, in uscita il 25 giugno 2025, e l'importanza del supporto di Lewis Hamilton ... Come scrive autosprint.corrieredellosport.it

Il retroscena che non ti aspetti: galleria del vento affittata per il film F1 con Brad Pitt - Un team principal rivela di aver ha ricevuto un pagamento per l'uso della galleria del vento nel film F1 con Brad Pitt ... f1ingenerale.com scrive