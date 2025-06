F1 i precedenti della Ferrari in Austria Le vittorie Rosse sono merce rara a Spielberg

L’attesa per il 40° Gran Premio d’Austria di F1, in programma domenica 29 giugno 2025, si fa sempre più vibrante. Le vittorie Ferrari a Spielberg sono un terno al lotto, rare e preziose come trofei da custodire gelosamente. Con una storia fatta di alti e bassi, il Cavallino Rampante cerca di riscrivere il suo destìno tra le curve dell’iconico circuito, sperando di spezzare il digiuno di successi e conquistare il podio che tanto sogna.

Domenica 29 giugno 2025 assisteremo al 40° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi in Austria. Sarà però “solo” il 38° con la denominazione ufficiale di “ GP d’Austria ”. Difatti è doveroso aggiungere al conto anche i due cosiddetti “Gran Premi di Stiria” tenutisi nel 2020 e 2021 come escamotage per avere un double header nei cupi tempi del Covid e nell’anno immediatamente successivo. La Ferrari non gode di un buon rapporto con la nazione alpina, nella quale sono arrivate “solo” 6 affermazioni. Proprio nel 2024, la Scuderia di Maranello è stata sorpassata dalla Mercedes, cedendo il ruolo di squadra più vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari in Austria. Le vittorie Rosse sono merce rara a Spielberg

