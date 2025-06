F1 25 è il miglior gioco di F1! La nostra recensione

Se sei un appassionato di motori e adrenalina, non puoi perderti F1 25 di Codemasters e EA Sports: il capitolo più innovativo della serie ufficiale FIA Formula 1. Con grafica mozzafiato, tecnologie all’avanguardia come il LIDAR e una modalità di gioco estesa, questo titolo promette un’esperienza immersiva senza precedenti. Preparati a vivere l’emozione delle corse come mai prima d’ora, perché con F1 25 il podio è tutto tuo!

F1?25, sviluppato da Codemasters e pubblicato da EA Sports il 30 maggio 2025, è il diciottesimo capitolo della serie ufficiale FIA Formula?1. Dopo l'uscita di F1?24, questo nuovo capitolo si propone come un'evoluzione significativa: abbandono delle console old-gen, grafica potenziata, LIDAR, circuiti inversi, modalità di gioco estese e – come chicca per gli appassionati – integrazione con il film "F1 – Il film" con Brad Pitt in uscita nei cinema il 25 giugno. Tecnologia & Grafica. Solo next?gen. Quello che è sembrato subito un contro, portando all'esclusione di una buona fetta di giocatori andando ad escludere la old-gen, è forse il fattore che ha portato al successo di F1?25.

