Export Days Anima fa tappa a Bergamo | oltre 120 aziende incontrano i buyer di tutto il mondo

Dal 24 al 26 giugno, Bergamo sarà protagonista della quinta edizione degli Export Days ANIMA, un evento imperdibile che riunisce oltre 120 aziende e i buyer di tutto il mondo. Promossa da Confindustria Meccanica Varia, questa iniziativa mira a rafforzare le strategie di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero. Dopo il successo in Piemonte, le tappe proseguiranno tra Lombardia e Veneto, portando nuove opportunità e networking. Non perdere l’occasione di scoprire come il Made in Italy può conquistare il mondo!

In programma dal 24 al 26 giugno la V^ edizione degli Export Days ANIMA, Confindustria Meccanica Varia, l'evento dedicato alla promozione delle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore manifatturiero. Quest'anno gli Export Days si articoleranno in tre tappe, suddivise tra le regioni Piemonte, Lombardia e Veneto. La prima tappa si è svolta in Piemonte, nella sede di Confindustria Novara Vercelli e Valsesia (Corso Felice Cavallotti 25), la tappa lombarda sarà il 25 giugno, a Confindustria Bergamo (Via Stezzano 87, Kilometro Rosso, Gate 5), la terza, il 26 giugno, si svolgerà in Veneto, al Move Hotels Venezia Nord (Via Bonfadini 1, Mogliano Veneto TV).

export days anima 2025: oltre 120 aziende italiane incontreranno buyer provenienti da tutto il mondo

