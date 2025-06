Ex periferia identità immutata | Università e metrò fanno da traino Affitti? Fino a 1.400 euro per 70 mq

Nel cuore di una ex periferia che conserva ancora l'anima di un antico borgo, il mercato immobiliare si anima tra affitti fino a 1400 euro per 70 mq e prezzi in crescita. Luca Orlando di Grimaldi Immobiliare osserva una zona in piena transizione, dove giovani e famiglie cercano di preservare l’identità storica senza rinunciare alle opportunità di sviluppo. Ma chi sono gli acquirenti che stanno ridisegnando questo quartiere?

Un quartiere che "conserva ancora oggi l’anima di un antico borgo", una ex periferia dove i prezzi delle case stanno crescendo e dove "il mercato delle locazioni è molto vivace". Luca Orlando, titolare dell’agenzia Milano Niguarda della rete di Grimaldi Immobiliare, osserva un quartiere in una fase di transizione, che sta cercando di non perdere la sua identità. Un quartiere che, fino al 1868, era un Comune autonomo. Chi sono gli acquirenti di case a Dergano? "Gran parte degli abitanti appartiene a famiglie che vivono nella zona da generazioni e solitamente chi compra casa a Dergano è qualcuno che già ci abita e desidera solo cambiare appartamento, oppure che, dopo avere trascorso un periodo altrove, sceglie di tornare a viverci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex periferia, identità immutata: "Università e metrò fanno da traino. Affitti? Fino a 1.400 euro per 70 mq"

In questa notizia si parla di: periferia - identità - immutata - università

Giornata contro discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere: l'evento organizzato da Università e Provincia - In occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, il 17 maggio, l'Università di Pisa in collaborazione con la Provincia di Pisa invita a partecipare all'evento ".