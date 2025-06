Ex Ilva cambia la bozza dell?accordo | la nave per il gas ?a tempo? E Urso va in missione a Baku

L’ex Ilva si rimettono in gioco: i ministeri affilano le armi, correggendo la bozza dell’accordo di programma, mentre la nave per il gas parte per Baku. Un nuovo passo che potrebbe ridisegnare il futuro industriale e ambientale della regione. Ma quali sono le vere intenzioni dietro queste mosse strategiche? Scopriamolo insieme.

I ministeri correggono il tiro sulla bozza dell?accordo di programma sull?ex Ilva. Trasmesso ieri alla Regione Puglia e agli enti locali un nuovo testo dove la novità più. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, cambia la bozza dell?accordo: la nave per il gas ?a tempo?. E Urso va in missione a Baku

La bozza dell'accordo di programma interistituzionale su cui si baserà l'autorizzazione integrata ambientale dell'ex Ilva di Taranto al centro del dibattito: in queste ore si susseguono reazioni da parte del mondo politico e ambientalista sui contenuti dell’accordo Vai su Facebook

