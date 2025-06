Evento straordinario a Riccione | tartaruga depone le uova sulla spiaggia Video

Riccione sorprende ancora: una tartaruga depone le uova sulla spiaggia del Marano, regalando un momento unico e magico. Le due giovani, testimoni di questa scena incredibile, catturano l’evento con emozione e rispetto, consapevoli dell’importanza di preservare questa meraviglia naturale. Un evento straordinario che sottolinea come la natura continui a sorprenderci, anche nelle notti più tranquille, ricordandoci l’importanza di tutelare il nostro patrimonio ambientale.

Riccione, 24 giugno 2025 – E’ notte fonda sulla spiaggia del Marano, a Riccione. La musica dei locali si è spenta da qualche minuto quando due ragazze di diciassette e diciotto anni vedono una grande tartaruga uscire dalle acque e risalire la spiaggia ( foto ). Si ferma, comincia a muovere la sabbia, crea un buco e vi depone un centinaio di uova. Per le due ragazze l’emozione è tale che filmano un breve video, rimanendo comunque a distanza per non infastidire la tartaruga, poi chiamano la Capitaneria di porto. Quando arrivano i volontari di Fondazione cetacea la tartaruga se n’è da poco andata ma Alice Pari, che ha seguito di recente un corso per individuare i nidi di tartaruga sotto la sabbia, trova le tracce della Caretta caretta e individua il sito dove sono state deposte le uova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it