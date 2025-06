Eventi 24 giugno 2025 a Bologna | cosa fare oggi in città

Se siete a Bologna il 24 giugno 2025 e desiderate vivere l’atmosfera vibrante della città, non perdetevi gli eventi di oggi: dalle parole di Gian Marco Griffi al Convento di Santa Margherita, alle emozionanti letture di Diletta Bellotti all’Arena del Sole, fino alle note magiche di Kwan Yee Lim al Museo Civico. Ecco cosa fare oggi sotto le Due Torri per un’estate culturale indimenticabile.

Bologna, 24 giugno 2025 - Sapete quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri? Vi lasciamo qui qualche spunto da seguire e da segnare nella vostra agenda culturale. Alle 19, al convento di Santa Margherita, Gian Marco Griffi presenta il libro Digressione, in dialogo con Marcello Fois. Alle 21, l’Arena del Sole ospita Diletta Bellotti che legge Camus. Sempre alle 21, Kwan Yee Lim incanta con il suo pianoforte il Museo Civico Medievale. Alle 21.30, al BOtanique nei giardini di Filippo Re arrivano i Punkreas. Ancora alle 21.30, alle Serre dei Giardini Margherita è prevista la proiezione di una selezione di film sonorizzati live da Dominc Sambucco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eventi 24 giugno 2025 a Bologna: cosa fare oggi in città

