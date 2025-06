Evasione dai domiciliari 22enne arrestato ad Avellino | oggi l’interrogatorio di convalida

Evasione dai domiciliari: un giovane di 22 anni arrestato ad Avellino dopo aver tentato di raggiungere gli ex suoceri, sfuggendo al controllo delle autorità. L’arresto, avvenuto sabato pomeriggio dai Carabinieri, ha portato all’interrogatorio di convalida odierno. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza e sull’applicazione delle misure restrittive. La vicenda si conclude con importanti implicazioni legali, sottolineando come la legge sia, in ogni caso, implacabile.

Avellino - Sabato pomeriggio i Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 22 anni accusato di evasione dagli arresti domiciliari. L’indagato si è allontanato dalla sua abitazione per raggiungere quella dei suoi ex suoceri, dove è stato bloccato dai militari. L’episodio è legato a una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Evasione dai domiciliari, 22enne arrestato ad Avellino: oggi l’interrogatorio di convalida

In questa notizia si parla di: avellino - evasione - domiciliari - arrestato

